“A Positano non m’annoio”: nasce la nuova pagina Facebook per aiutare grandi e piccini. Ecco quanto si legge sulla nuova pagina Facebook “A Positano non mi annoio”, nata proprio con lo scopo di aiutare grandi e piccini in questo periodo di emergenza dovuto al Coronavirus:

Ciao!

Siamo un team di giovani positanesi che ha deciso di aiutare grandi e piccini a non annoiarsi in questo periodo di distanziamento sociale.

Il nostro intento è quello di farvi scoprire quanto ci si può divertire rispettando distanze e decreti,creando challenge e giochi per il divertimento di tutti.

Seguiteci per divertirvi con noi!