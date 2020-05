Positano, noleggio barche: “Grassi Junior” prima a ripartire! “Escursioni e campo boe in totale sicurezza” – VIDEO

Una bellissima notizia per Positano e per tutta la Costiera Amalfitana. Riparte ufficialmente, infatti, “Grassi Junior”, la storica azienda positanese che è attiva da quasi settant’anni e che si occupa di noleggio barche ed escursioni.

L’apertura ufficiale ci sarà domani. Si tratta del primo servizio di questo tipo che riparte ufficialmente a Positano dopo aver seguito alla lettera le disposizioni governative: al momento, infatti, l’azienda è l’unica con biglietteria attiva e con le boe già a mare, predisposte per la navigazione.

“Riapriamo in sicurezza con barche sanificate e nel rispetto del protocollo vigente, fiduciosi di poter accogliere i diportisti italiani che visiteranno la costiera amalfitana. Proponiamo una vasta flotta di natanti, con e senza nostro marinaio, da noleggiare a Positano per esplorare la Costa d’Amalfi, Capri, la penisola sorrentina, Napoli e Ischia” ha dichiarato l’Amministratore Paolo Grassi. “Saremo i primi a riaprire, come da tradizione, nonostante questi giorni difficili e incerti, con l’obiettivo di destagionalizzare il più possibile il turismo nautico costiero”.

Fondamentale anche il servizio di campo boe a Positano con ormeggio H24: in questa maniera c’è la possibilità di portare nella perla della Divina i diportisti dell’intera Regione Campania che stanno navigando con barche proprie.

Ricordiamo che ormeggi e barche sono prenotabili sul sito web ufficiale, cliccando qui, o presso la biglietteria sul molo di Positano

(Tel. 089 811605 – info@grassiboatpositano.com)