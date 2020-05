Tempestivo soccorso di un natante privato a largo di Positano ad opera della Guardia Costiera di Salerno e Amalfi (motovedetta cp 854 Luogotenente Vincenzo Di Crescenzo) con la collaborazione dei marinai di Grassi Junior, già operativi a Positano con campo boe per ormeggi. Il natante in difficoltà che rischiava l’affondamento per problemi tecnici, è stato prontamente soccorso e accompagnato nel porto di Amalfi.

L’episodio testimonia quanto la Costa d’Amalfi sia ad oggi un luogo sicuro e assistito anche per la navigazione, già pronto ad accogliere il turismo da diporto italiano. Il salvataggio in collaborazione con i marinai positanesi conferma la tradizione di questa terra, da sempre dedita all’accoglienza all’insegna della solidarietà.