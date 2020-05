Positano. Strisce blu anche nei passi carrabili e posti per i ciclomotori da cambiare . Ci sono alcune incongruenze nella segnaletica che si sta realizzando in Via Pasitea nella perla della Costiera amalfitana. Intanto è strano come “Sotto i lucini”, per intenderci dopo la prima curva scendendo da Via Pasitea, si sono messe strisce blu dove non c’erano, in particolare davanti a un passo carrabile. Poi la segnaletica a terra per i motorini andava a “spina di Pesce “perché al primo vento alla Chiesa Nuova cadranno tutti a terra. Dopo la segnalazione di un cittadino e l’intervento di un agente della polizia municipale che si è premurato di intervenire le segnaletiche successive sono state realizzate in maniera più sicura per i cittadini. Resta il mistero delle strisce blu …..