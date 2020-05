Positano, il messaggio di positività da Villa Treville: “Pianifichiamo un futuro migliore, ottimismo e speranza”

Positano, Costiera amalfitana. Dopo il tricolore per omaggiare tutta la nazione durante l’emergenza sanitaria, non sono mancati i tanti segnali di ottimismo che ci ha regalato Villa Treville, spettacolare tenuta a picco sul mare che si affaccia sulle acque cristalline della città verticale. Adesso, invece, anche un messaggio di speranza di un futuro migliore.

Then suddenly, like never before… many of us have time in abundance. Let’s fill it with goodness, with plans for a better future, eternal optimism and hope #nijinski #villatreville #positano #italy – scrive lo staff di Villa Treville. Tradotto in italiano significa: “Poi improvvisamente, come mai prima d’ora… molti di noi hanno tempo in abbondanza. Riempiamolo di bontà, di piani per un futuro migliore, eterno ottimismo e speranza.

Non sono mancati, ovviamente, i commenti da tutto il globo e da coloro che sono stati abituati a trascorrere ogni estate nella Divina Costiera, probabilmente presso Villa Treville. Oh gosh, that is gorgeous. – Scrivono dagli Stati Uniti. E come dargli torto, lo splendido scatto è l’emblema della Positano che vorremmo sempre vedere, con un mare luccicante e colori brillanti e, si spera, piena di turisti.