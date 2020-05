Positano. Prima Messa domenicale della Chiesa Nuova dopo il lockdown. Questa mattina di domenica 24 maggio 2020, dopo la riapertura delle Chiese dello scorso lunedì dopo il periodo di forzato lockdown imposto a causa dell’emergenza Coronavirus, anche alla Chiesa Nuova di Positano, in Costiera Amalfitana, si è tenuta la prima Messa domenicale.

In un certo senso, si può affermare che in realtà la Santa Messa non si sia mai fermata alla Chiesa Nuova. Infatti, in seguito al divieto di uscire dalle proprie abitazioni per limitare quanto più possibile la diffusione del Coronavirus, negli scorsi mesi la Santa Messa è risuonata in tutto il Paese, completamente deserto, dal tetto della Chiesa, grazie all’ausilio di megafono ed altoparlanti. Ma adesso, finalmente, un totale di trenta fedeli, su cinquanta posti disponibili, ha potuto mettere nuovamente piede all’interno di una Chiesa perfettamente organizzata, che segue tutte quelle che sono le disposizioni imposte dallo Stato e dalla Regione.