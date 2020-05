Positano. Mascherine anche per i bambini, ecco l’idea del Comprensivo L.A. Porzio

Positano, Costiera amalfitana. Mascherine anche per i bambini, ecco l’idea del Comprensivo L.A. Porzio guidato dalla dirigente scolastica Stefania Astarita . Mentre arrivano nelle case le mascherine della Regione Campania per i bambini dai 6 anni in su, l’Istituto Comprensivo “L.Porzio” di Positano, in.collaborazione con Giulia Talamo,ha pensato di

realizzare una mascherina anche per gli alunni della scuola dell’infanzia. Sebbene non obbligatoria, infatti, la mascherina è comunque consigliata per i più piccoli.

Grazie a

Giulia Talamo, esperta esterna impegnata in un progetto di danza, che sarà portato avanti a distanza, proprio alla scuola dell’infanzia, è stato possibile mettere in produzione mascherine Moda Positano per i nostri alunni di 3, 4 ,e 5 anni.

Il modello utilizzato è stato collaudato all’ospedale Cotugno di Napoli, per il quale sono state realizzate mascherine simili proprio dalle sartorie di Positano, famose in tutto il mondo. La mascherina è di cotone lavabile e può contenere una garza monouso come filtro. La consegna avverrà nei prossimi giorni e sarà a cura della Protezione Civile di Positano.