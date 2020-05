Costiera amalfitana. Come ogni domenica, la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Positano, trasmette in diretta la Santa Messa per tutti i fedeli, viste le disposizioni ministeriali e l’emergenza sanitaria che costringono tutti gli italiani in casa.

Il parroco di Positano Don Giulio Caldiero ha portato avanti quest’iniziativa, come per tante altre chiese di tutta Italia, con le suore sul tetto della Chiesa Nuova con megafono ed altoparlanti, fino ad oggi, l’ultimo giorno del lockdown prima della fase due.

Una fase in cui potrebbero essere riaperte le chiese per la celebrazione delle liturgie “probabilmente entro la fine del mese”, come indica Avvenire. Non è improbabile, secondo il giornale della Cei, che l’Eucaristia con la presenza di fedeli possa riprendere già per l’Ascensione o per la Pentecoste, cioè o il 24 o il 31 maggio.