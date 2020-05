Positano. Lucia Ferrara (“Zia Lucy”) “Noi Guide Turistiche categoria fantasma”. Escursioni e visite ancora in attesa di regole. Cosa c’è di più salubre di una passeggiata in montagna? Un’escursione nella natura , fra il Sentiero degli Dei fra Agerola e Positano sulla Costiera amalfitana, il Vallone dei Mulini ad Amalfi, o i tanti sentieri secondari solo per fama, ma non per bellezza? Eppure ancora oggi non si sa nulla sulla sentieristica e le escursioni, quando e come si potranno fare? Si parla di gruppi di una decina di persone, ma non si sa ancora nulla in Campania “Siamo in attesa di una ordinanza che ci dica come fare, io ho già deciso di ridurre di molto i gruppi, ma senza ordinanza e regole certe non ci muoviamo” La categoria delle guide è stata dimenticata? “Le guide sono una categoria fantasma, abbandonate a se stesse, senza nessun riconoscimento ne aiuto, ma neanche regole. Si apre Pompei , ma come ci si deve organizzare? Non sappiamo nulla e le proteste che pure abbiamo fatto , con tanto di proposte dalle associazioni di categorie, non sono state mai accolte”

Positanonews tutti i giorni cerca di far da sprone, in particolare abbiamo fatto anche una trasmissione con i presidenti del Parco dei Monti Lattari, del Parco del Cilento e del Vesuvio per spingere in questa direzione, ma , purtroppo, non vi è stato ancora nulla da fare.

Bello questo post di “Zia Lucy” nota e affermata guida escursionistica, preparata e seria, che riportiamo.

I hiked up here more than 1000 times and I never get tired of it.

We are waiting for Government ordinance about guiding people in the mountains. I always lead small groups.

I personally believe we need a more sustainable tourism and I decided my tours will be with less people. To enjoy and protect Nature, to let you feel the Amalfi Coast in a unique way!