Positano. Luca Vespoli: “I clienti ricominciano a farsi vivi. Ancora un po’ di pazienza e ripartiremo, sono fiducioso”.

Qualche giorno fa, a proposito della necessità di riaprire, cercavo di puntualizzare che se non ripartono i voli sarebbe inutile, se non dannoso riaprire. Ma che non appena i voli sarebbero ripartiti avremmo assistito ad un rimbalzo del settore.

Ed ecco che a neanche 24 ore di distanza I clienti ricominciano a farsi vivi.

Ripeto. Ancora un po’ di pazienza e ripartiremo, sono fiducioso