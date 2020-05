Positano. Luca Vespoli al Positanonews TG: “Il problema vero non è come riaprire, ma dove sono i clienti”. Luca Vespoli, capogruppo di opposizione a Positano, nel corso del Positanonews TG del12 maggio, ci ha detto: “La situazione è complicata perché ci troviamo in un campo completamente nuovo, quindi non abbiamo la possibilità di aggrapparci a quella che può essere una disciplina che in Italia è già sempre stato complicato, nel senso che sappiamo di aver sempre avuto bisogno di interpreti per comprendere le leggi che vengono fatte. Noi imprenditori, preferirei intervenire soprattutto come imprenditore o addetto al settore turistico, perché è questo l’argomento principale, non entro nella polemica politica, fermo restando che sappiamo tutti quali siano gli strumenti che le istituzioni devono adottare, soprattutto quelle locali in questo caso, che noi ci aspettiamo naturalmente. Per quanto riguarda invece l’argomento turistico vero e proprio, quindi l’impresa, noi non abbiamo una disciplina a cui aggrapparci. Vediamo che ci sono una serie di settori che stanno adottando protocolli condivisi con alcune associazioni sindacali ed accontentano alcuni ma scontentano altri, insomma, brancoliamo nel buio anche noi. La problematica vera è che anche dal punto di vista psicologico, avere la clientela ti darebbe una marcia in più, perché la vera problematica è questa. In particolare noi parliamo di Positano: noi abbiamo un turismo almeno per l’85-90% legato allo straniero e, dicevo in un mio commento qualche giorno fa, il lusso si paga, non solo per il cliente ma anche per chi lo deve offrire il lusso. Per offrire i servizi che offriamo dobbiamo necessariamente investire un prezzo abbastanza elevato che tante volte non riesce ad incontrare il favore del mercato italiano. Di conseguenza ci rivolgiamo allo straniero, che però non possono partire perché i voli non ci sono, perché ci sono restrizioni e questa è la prima problematica, poi perché ci sono tutti i vari controlli, le normative, le discipline da rispettare e questa è una seconda problematica, e poi perché mancano anche i soldi in questo periodo e questa è una terza problematica. Allora diventa difficile anche per l’imprenditore fare un pianificazione. Il problema vero non è come riaprire, ma dove sono i clienti. Quando arriveranno i clienti tutti saranno pronti a riaprire, assumeranno tutti quanti le precauzioni, tutte le misure di sicurezza per poter quantomeno offrire un servizio di garanzia. Siamo tutti pronti ad aprire, ma aprire vuoti purtroppo non ci mette in condizione di fare del bene, ma al contrario si scatenerebbe una guerra dei prezzi”.