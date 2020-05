Positano, Lorenzo Cinque: “Hotel Casa Albertina riaprirà lunedì, già arrivate richieste” – VIDEO

Una bellissima notizia che arriva da Positano. Il noto albergatore Lorenzo Cinque, intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, ha anticipato come l’Hotel Casa Albertina riaprirà ufficialmente da lunedì prossimo. Cinque, ricordiamo, è un volto molto noto in Costiera Amalfitana, è stato presidente degli albergatori della Provincia di Salerno e della Federturismo Campania, oltre che assessore al turismo.

“Riapriremo lunedì mattina, saremo subito operativi. Abbiamo operato la sanificazione, anche dei canali di estrazione e dell’aria condizionata, oltre che lo striscio sierologico a tutti i collaboratori – ha dichiarato – Stanno arrivando richieste via telefono, se avessi avuto l’azienda aperta avrei potuto dare ospitalità a quattro campani. Da lunedì sarà disponibile il booking, con noi presenti in azienda. Penso di essere stato l’ultimo a chiudere e vorrei essere il primo a riaprire a Positano. Aspettiamo delle regole precise dal Governatore De Luca, intanto noi cerchiamo di ripartire”.