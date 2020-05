Positano, “Lo Spirito Santo è creativo”: frammento dalle Covid-Stories di Vito Fusco

Immagini del lockdown che non dimenticheremo mai, che hanno segnato profondamente lo scandire del tempo, negli scorsi mesi trascorsi a casa. Un frammento dalle Covid-stories del fotografo positanese Vito Fusco, mostrano un momento della giornata, quello della recita del Santo Rosario, dove con fede e speranza, le religiose hanno dato forza e conforto all’intera comunità di Positano. “Lo Spirito Santo è creativo”, si intitola così lo scatto di Vito, che racconta di Ana Milena Guazaquillo, Nancy Briones, Liliana Llano, Hilda Gonzàlez: le suore Missionarie Serve del Divino Spirito, protagoniste di questa storia.

“Ogni pomeriggio alle 17.00 recitano il rosario da un tetto in cima al paese di Positano, famoso in tutto il mondo per la sua verticalità e oggi senza turisti, diffondendo le preghiere attraverso dei megafoni – scrivono su Arcipelago 19, il progetto collettivo di fotografi italiani, che raccontano come è vissuto questo particolare momento storico – L’epidemia mondiale di COVID-19 ha travolto in pieno le principali festività delle tre religioni abramitiche. Anche se adesso che c’è stato un allentamento dei divieti di uscire di casa, il governo non ha ancora dato il lasciapassare alle celebrazioni liturgiche in presenza dei fedeli fino al 18 maggio ma “Lo Spirito Santo è creativo”, dice una suora. Con il supporto della tecnologia sono infatti riuscite a raggiungere i fedeli anche durante il lockdown. Dirette Facebook per coinvolgerli nella messa, o videochiamate di sostegno per persone sole e agli ammalati sono state le soluzioni creative dello Spirito Santo.”