Positano, l’intervento di Gioia è riuscito! Fondamentale il cuore dei positanesi

Positano, Costiera amalfitana. Grazie all’immensa solidarietà dei positanesi, ma non solo, la splendida Gioia, accompagnata da Jada Amendola, è stata sottoposta all’intervento delicato alla zampa, in seguito ad una rottura del crociato che le impediva di deambulare correttamente.

Questa mattina, alle ore 10:00 circa, Gioia si è recata alla clinica pronta – o quasi – per l’intervento. Dopo le analisi è arrivato il via libera e alle ore 11:00 è entrata in sala operatoria per poi essere sedata. Attimi di tensione, il tempo sembrava congelato, e poi finalmente la splendida notizia: “ore 13.41, Gioia si è svegliata e sta bene”, l’intervento è riuscito.

Frutto della forza straordinaria della cagnolina e dell’immenso cuore dei positaesi che le hanno sostenuto le spese sanitarie, finalmente Gioia tornerà presto a inondare di spensieratezza il territorio di Spiaggia Grande.