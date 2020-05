Positano, l’Hotel San Pietro ringrazia ed amplia la sua portata in sostegno delle famiglie bisognose

Costiera amalfitana. L’hotel Il San Pietro di Positano, in collaborazione con l’associazione Davida Ets, la Fraternita Misericordia Di Agerola, l’associazione 2Vs, sta portando avanti una campagna di solidarietà in sostegno delle famiglie meno abbienti, gravemente colpite dalla crisi generata dal coronavirus.

Con un post su Facebook, il noto albergo positanese, ringrazia coloro che hanno contribuito finora a garantire un pasto ai bisognosi, ed annuncia un’importante ampliamento del servizio:

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi per la Fondazione Pascale a Napoli per la loro ricerca sul vaccino. Abbiamo deciso di ampliare la nostra portata e dirigere i nostri sforzi verso altri settori dove c’è grande difficoltà e maggiore necessità. L ‘ Associazione Davids, fondata da Juliana, Vito e Carlo Cinque, è un no-profit che ha recentemente avviato un progetto di raccolta di acquisto e distribuendo pacchi alimentari. Un pacchetto da 50 euro comprende prodotti alimentari che possono sostenere una famiglia di 4 in condizioni difficili per una settimana. Ognuno di questi pacchetti è importante non solo per le proprie forniture fondamentali, ma anche per il potente valore simbolico che portano, sapendo che ci sono persone là fuori a cui importa. I pacchi vengono acquistati e consegnati personalmente da noi a organizzazioni di distribuzione accreditati, senza intermediario.