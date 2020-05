Positano. L’Hotel Ristorante “Pupetto”: con le nuove misure passeremmo da 300 a 25 lettini, in queste condizioni non possiamo assumere

Positano. Abbiamo ascoltato Fabio Guida, titolare dell’Hotel Ristorante “Pupetto” a Fornillo, dotato di una piccola ma splendida spiaggia, il quale ha dichiarato: “Il problema di tornare alle origini è anche un problema legato ai dipendenti. Se fossimo stati in grado di avere 300 lettini o anche 200, avremmo potuto mantenere dei livelli lavorativi elevati, ma in queste condizioni è impossibile. Dovremmo assumere al massimo una persona e non di più. I criteri attuali vanno bene per località come Rimini ad esempio, non certamente per paesi come Positano o altre piccole realtà. Con una distanza di 5 metri tra una fila ed un’altra e di 4,50 metri tra un ombrellone ed un altro, si possono mantenere dai 25 ai 30 posti a sedere rispetto ai 300 che avevamo prima”. Una situazione difficile che purtroppo riguarda molti stabilimenti balneari della costiera amalfitana e che costringerà molti ad applicare dolorosi tagli al personale per poter rientrare nelle spese di gestione.