Positano. L’estate dei positanesi: cominciano i bagni alla Spiaggia Grande e a Fornillo. Dopo qualche giorni di maltempo, è tornato a splendere il sole, ed i positanesi hanno approfittato della bella giornata per inaugurare la stagione estiva con i primi bagni alla Spiaggia Grande e a Fornillo, di Positano, in Costiera Amalfitana. Infatti, da pochi giorni, è possibile tornare al mare, rispettando sempre quelle che sono le norme per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Il mare di Positano appare quasi caraibico, confermando sempre più la Bandiera Blu da poco riconosciuta.

Nella perla della Costiera amalfitana si è in attesa ma già pronti come dice Robertino Grassi a bordo della sua tavola in diretta “Noi siamo pronti, intanto ci godiamo il nostro mare, comunque sia ce la faremo”

Le attività aspettano chiaramenti dalla Regione Campania e anche l’apertura dei confini per l’affluenza turistica in sicurezza.