Positano. L’eleganza e la classe della boutique Luisa, il primo bikini con la mascherina e tanta solidarietà

Positano, Costiera amalfitana. Il primo bikini con la mascherina non poteva non venire da Positano, dalla creatività e fantasia della famiglia Mandara. La boutique Luisa ha pubblicato il primo modello proprio oggi sulla sua pagina facebook, di loro abbiamo già parlato, grazie al dottor Carlo Montefusco, sul Positanonews TG, furono i primi a fare il porta mascherina, e ora sono i primi a fare un bikini con la mascherina. Come sappiamo noi positanesi veri è stato qui che il Bikini è stato utilizzato in massa, ne parlavamo con Luca Vespoli, grande direttore dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Positano, che sul Duca ne fece anche un servizio. La Positano bella e trasgressiva , allegra, con i colori sfavillanti, che fece nascere la Moda Positano, dalla quale hanno preso tutti i più grandi stilisti, qui a Positano in Costa d’ Amalfi negli anni Sessanta si ballava sulla spiaggia, c’erano decine di locali, si camminava a piedi scalzi e fu qui che il Bikini divenne moda.

La tradizione di “Luisa ‘a pittore” con Gaetano continua da oltre quaranta anni con il figlio Giulio e le sorelle Susanna e Giovanna. Tutti e tre dinamici, attivi ed energici imprenditori. Giulio valente tennista, forse il migliore di Positano, Susanna con il cuore fra Positano e Sorrento , Giovanna straordinaria nella sua passione e dedizione .

Le creative mascherine colorate sono arrivate agli ospedali di Sorrento, Vico Equense, il Cotugno a Napoli, alle associazioni volontaristiche, dalla Croce Rossa ad Radiomergency, grazie a Charlie57 alias Peppe Coppola Photo 105, e tanta solidarietà ha accomunato tante sartorie positanesi. Ora anche il primo bikini con la mascherina, un’idea creativa e geniale, solare e piena di ottimismo.. La vita continua , bravissimi