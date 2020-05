Positano, le nostre suore in attesa della messa. Le uniche in Europa “La preghiera, nostra arma contro il virus” . In questo periodo di lockdown per il coronavirus Covid-19 Nancy Briones, Liliana Llano, Hilda Gonzàlez, Ana Milena Guazaquillo hanno pregato dal tetto del Monastero Asilo Luigi Rossi e nella Chiesa della Madonna delle Grazie della Chiesa Nuova per noi. Quello che non tutti sanno è che vengono tutte dal Sud America, fanno parte delle suore Missionarie serve del Divino Spirito, e che del loro ordine non c’è nessuno in Italia ed in Europa . Fanno tanto per il prossimo, in contatto con i fedeli fra dirette facebook e whatsappa sono in attesa per lunedì 18 , qui nella nostra foto in piazza dei Mulini dove sotto l’orologio aspettano l’autobus e contano i minuti per poter vivere di nuovo la Santa Messa “Con l’aiuto di Dio e la preghiera supereremo anche questo, le messe ci saranno ogni mattina alla Chiesa Nuova e nel pomeriggio ai Mulini, poi la domenica ci saranno varie messe durante la giornata” . Le suore sono di poche parole, ma tanti fatti, aiutano il prossimo in tutti i modi, con il conforto, ma anche con lezioni di chitarra “Chi canta prega due volte”, poi benedicono noi e tutta la redazione di Positanonews