Arrivano le mascherine per bambini a Positano. L’idea è dell’istituto comprensivo L.A. Porzio, con la sua dirigente Stefania Astarita con la collaborazione determinante di Giulia Talamo. Si è pensato di offrire una protezione anche ai piccoli alunni della scuola dell’infanzia. Seppure non sia obbligatoria, la mascherina è comunque consigliata per i più piccoli e ci sono tantissimi genitori che si sentono più sicuri a offrire una protezione ai propri figli.

Giulia, esperta da sempre impegnata nei progetti di danza, ha portato avanti il progetto per i piccoli alunni di 3, 4 e 5 anni. Il modello, ricordiamo è stato anche collaudato dall’ospedale Cotugno e al Loreto Mare: per le strutture ospedaliere, infatti, sono state realizzate mascherine simili.

“La mascherina è prodotta in fibra naturale, 100% lino e 100% cotone, c’è un taschino interno dove si infila la garza monouso – ha dichiarato Giulia – Abbiamo anche predisposto un elastico che non da fastidio alle orecchie del piccolino. L’iniziativa è stata anche incentrata sul farle colorate, di impatto diverso”.