Positano, Costiera amalfitana. Proseguono senza sosta i lavori per ripristinare la segnaletica orizzontale in seguito agli interventi di rifacimento del manto stradale. Sul luogo dei lavori il sindaco di Positano, Michele De Lucia, ed un membro importantissimo dell’amministrazione comunale, l’assessore Raffaele Guarracino.

“I lavori proseguono spediti – dice l’Ass. Guarracino –, stiamo comunque cercando di mettere il paese in movimento. E’ un segnale per dire ‘venite a Positano’ perché la stagione dovrà necessariamente ripartire. Si lavora a ritmi sostenuti, seppur con quale difficoltà perchè rifare la segnaletica da capo è comunque difficile.”

Il sindaco De Lucia, invece, soddisfatto dei lavori svolti finora: “Voglio ringraziare l’ass. Guarracino perché in questo periodo sta svolgendo un super lavoro sia con la Protezione Civile per la distribuzione mascherine che con la segnaletica, per la quale stanno facendo un ottimo lavoro.”

Poi sulla Piazza dedicata a Michele Caldiero: “Siamo sotto un edificio costruito da poco, ereditando un soggetto della passata amministrazione, che abbiamo completamente stravolto. Abbiamo un piano dedicato alla sanità ed uno alla mensa della scuola, che ormai è diventato un unico plesso accorpando scuole medie e infanzia. Ci apprestiamo a dedicare questa piazza allo storico proprietario di questo sito che è Michele Caldiero, uno dei fondatori della moda Positano, imprenditore lungimirante. Siamo in contatto con la famiglia da mesi per questo evento, che ci auguriamo di fare al più presto. Siamo fieri ed orgogliosi del lavoro fatto, come in Piazza dei Mulini.”