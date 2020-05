Positano, ecco la nuova domanda per i buoni spesa: scadenza il 12 maggio

Positano, Costiera amalfitana. L’amministrazione comunale di Via Pasitea, dopo una gestione dell’emergenza impeccabile durante la prima fase, è pronta a tutelare i suoi cittadini con interventi per il sostegno dei meno abbienti. Ecco che arrivano le domande per i buoni spesa, come annunciano anche tramite i social.

A partire da oggi è possibile presentare domanda per i buoni spesa erogati dal Comune di Positano, il termine di scadenza per le domande è alle ore 12.00 del 12/05/2020.

E’ possibile scaricare il bando ed il modello da compilare sul portale web del Comune.

Le domande vanno inviate tramite mail all’indirizzo sindaco@comune.positano.sa.it

oppure pec sindaco@pec.comunedipositano.it