Positano. La gente ritorna, la fuga dopo la pioggia simbolo di una ripartenza. Ora aprite!

Positano ( Salerno ) . La gente ritorna, la fuga dopo la pioggia simbolo di una ripartenza. Ora aprite! L’allegria dopo la pioggia che ha colto in tanti impreparati e in fuga dalla spiaggia fino alla nuova piazza dei Mulini e poi la ricerca dei bus per Amalfi e Sorrento. La perla della Costiera amalfitana oggi, anche grazie all’apertura del bar Buca di Bacco e dello stabilimento balneare l’ Incanto, sembra ritornata alla normalità. Fra tre giorni cadono le frontiere fra le regioni, tutti dall’ Italia possono venire in Campania, poi mano mano dall’Europa e dal resto del mondo. Si cominci a riaprire, non sarà l’estate che ci aspettavamo, sarà sicuramente a ranghi ridottissimi , ma ci sarà .. Positano è Positano.. Ora aprite!