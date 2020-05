Positano, con la fase 2 ricomincia la stagione turistica ? avvistate coppie di stranieri, alla spiaggia ed alla sponda in particolare, dove una coppia, con mascherine in regola, sembra in vaga ricerca della famosa autocertificazione…

Certo in base all’ordinanza della regione Campania :

Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 1O maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:

A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:

di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;

di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;

di osservare il divieto di spostamenti e viaggi…

molti si staranno interrogando su come siano arrivati a Positano, ma lasciamo questo compito alle forze dell’ordine, ed interpretiamo questo come un segnale di fiducia per il futuro, ma ora piuttosto lo troveranno un bar aperto ?