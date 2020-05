Positano, La discoteca Music On The Rocks per il Primo Maggio: “Oggi suona il silenzio”

Positano. Una delle più note discoteche della Costiera amalfitana, il Music On The Rocks, celebra così il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori:

1 Maggio: festa dei lavoratori.

Un giorno speciale per il mondo della Musica che conta milioni di persone e lavoratori coinvolti in migliaia di eventi in giro per l’Italia. Centinaia tra strutture, operatori, promoter, dj, addetti alla sicurezza, barman, artisti e molti altri uniti da una sola passione.

Oggi in un’epoca in cui l’incertezza e l’indifferenza la fanno da padrone abbiamo scelto di alzare la voce.

Lo facciamo nel modo piu semplice possibile ma più difficile e lontano da ciò in cui crediamo: il silenzio. Una giornata senza musica è una giornata persa! Stavolta non c’è MUSICA!

The Music on The Rocks è uno dei club leader in Europa per location e programmazione musicale ed è meta di VIP e personalità dello spettacolo e del cinema.