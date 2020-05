Positano, la Croce Rossa al comune. Il sindaco De Lucia: “Onorato di riceverla, quest’anno più che mai”

L’8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Oggi, in tutto il mondo, si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa, ancor di più ai tempi del coronavirus. La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell’Associazione.

In occasione di questa giornata speciale, tutti i comuni della Costiera amalfitana hanno ricevuto una bandiera da esporre dinanzi al Palazzo comunale fino al 10 maggio.

Anche Positano ha ricevuto la bandiera in onore della Croce Rossa Comitato Costa Amalfitana, e il sindaco Michele De Lucia esprime la sua gratitudine e senso di appartenenza con queste parole:

Oggi 8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa, Quest’anno più che mai sono onorato di ricevere la loro bandiera. La croce rossa è una realtà importante a livello nazionale ma anche nel nostro paese dove vediamo i volontari sempre in prima linea sopratutto in questo periodo di emergenza.

Grazie per tutto quello che gli operatori, i volontari ed il personale sanitario della croce rossa fanno per i nostri cittadini.