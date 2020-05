Positano si prepara a riaprire le sue chiese ai fedeli in questa Fase 2. Positanonews ha documentato quanto si sta organizzando all’interno della Chiesa di Santa Maria del Rosario, ai Mulini: personale sta procedendo alla sanificazione degli ambienti sacri, che a partire dal 18 maggio ritorneranno ad accogliere i fedeli in preghiera. Gli ingressi e le uscite verranno contingentati e ci sarà il distanziamento di un metro tra le persone, tutto secondo il protocollo dello scorso 7 maggio, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Presidente della Conferenza Episcopale, il cardinale Gualtiero Bassetti.

Secondo queste disposizioni, sarà obbligatorio accedere con la mascherina al luogo di culto e non potranno entrare coloro che hanno una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° centigradi. Per quanto riguarda le regole di contingentamento, si ricorda che è il parroco ad individuare la capienza massima dell’edificio sacro. All’ingresso ci saranno alcuni volontari o collaboratori che favoriranno l’accesso e l’uscita e vigileranno sul numero massimo di presenze consentite. In ogni caso bisognerà evitare ogni forma di assembramento.