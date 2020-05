Positano is ready. Le foto della ripartenza di Piera e David . La fine del lockdown nella perla della Costiera amalfitana nelle immagini delle riaperture dopo la quarantena per il coronavirus Covid-19 di Piera e David parlano da sole… Auguri ragazzi e in bocca al lupo per il lavoro da Positanonews

Positano é vita, Positano é sole, un paese che é sinonimo di accoglienza, di calore umano, di mare, di bougainvillea, di aria mediterranea, di persone che sono in grado di rimboccarsi le maniche, di darsi da fare, Positano é diventata famosa nel mondo soprattutto grazie ai Positanesi!

Dopo questo periodo duro per tutti noi, dopo oltre due mesi di stop, in una fase, quella della riapertura degli esercenti, delle strutture ricettive, ci teniamo a farvi capire che noi ci siamo, che stiamo allestendo, che stiamo dando un bel colpo di spugna, che tante persone sono piene di voglia di fare, di voglia di ripresa, in poche parole: noi ci siamo!

Positano is life, Positano is sun, a place that means hospitality, human warmth, bougainvillea flowers, mediterranean breeze, people capable of roll up their sleeves, of work, Positano became famous all ove the world thanks to Positanesi!

After this hard period, after over two months being stopped, when most of structures, shops and hotels were working to re-open after winter, we want You to show here we are, we’re fixing last things, we’re washing away the bad, and that lots of people are full of desire to work, to recover, in a few words: here we are!