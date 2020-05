Positano. Incidente sul Sentiero degli Dei, ferito un 70enne. Interviene il CNSAS, l’uomo trasportato in elicottero a Salerno

Positano. In relazione all’incidente verificatosi oggi sul Sentiero degli Dei, riportato nell’immediatezza da Positanonews e documentato con foto e video, arriva il comunicato del CNSAS: “Nel primo pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato dalla Centrale 118 Salerno per intervenire lungo il sentiero degli dei, a cavallo tra i comuni di Positano (SA) ed Agerola (SA). A seguito di una caduta un uomo 70enne, originario della provincia di Benevento, ha riportato un trauma ad una caviglia con successivo malore ed è stato necessario l’intervento dei soccorsi. Il CNSAS ha attivato le squadre terrestri che hanno supportato l’equipaggio dell’elisoccorso 118 di Salerno che ha sbarcato sul posto il personale tecnico e sanitario. L’uomo è stato valutato dal medico HEMS e rapidamente recuperato e trasferito al nosocomio di Salerno per ulteriori accertamenti”.