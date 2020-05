Positano. Improvvisa sospensione idrica a Montepertuso

Positano, Costiera amalfitana. Questa sera una improvvisa sospensione idrica a Positano, nella frazione di Montepertuso. Sono tante le segnalazioni per la mancanza d’acqua . Al momento nessuna comunicazione da parte dell’Ausino, la società che in provincia di Salerno si occupa delle risorse idriche a Cava de’ Tirreni e in Costa d’ Amalfi .