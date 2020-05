Positano. Il sindaco De Lucia incontra i balneari “Le spiagge devono rimanere aperte, un diritto per i cittadini”. Pronti per giugno

Positano, Costiera amalfitana. Mentre quasi tutti hanno fatto trovare le spiagge chiuse da Maiori e Minori a Cetara , Atrani e Ravello ( ma anche la Praia la parte fruibile di Praiano chiusa dal Comune di Furore, ndr ) , Positano, con Amalfi e Vietri sul mare, ha mantenuto le spiagge aperte e fruibili per i cittadini, questo continuerà ad essere così anche da giugno, per la regolamentazione degli accessi ai lidi per le norme di contenimaneto del Coronavirus Covid-19 . “Le spiagge sono un diritto per i cittadini, ed è sopratutto per i positanesi, che hanno già scontato settimane di arresti domiciliari, comportandosi benissimo , visto che qui non abbiamo avuto alcun caso, che ho lasciato che le spiagge fossero aperte, chiuderle significava impedire a tutti, anche ai cittadini residenti, che hanno fatto tanti sacrifici, la fruizione.” Sindaco ma ora comincia partire con la regolamentazione e bisogna far partire gli stabilimenti , come sono andati gli incontri con i balneari? “Ieri e oggi abbiamo incontrato tutti gli operatori, stiamo discutendo con loro e con le autorità le soluzioni da apportare . Ci sarà sicuramente il sistema delle prenotazioni, il controllo all’accesso , e tutte le misure previste dalle normative vigenti che verranno rispettate rigorosamente, ma faremo in modo che i cittadini possano usufruire liberamente e gratuitamente delle loro spiagge” . L’idea è quella di estendere il modello del “Lido Positano” a tutte le spiagge, così Positano sarebbe l’unico paese al momento che permetterebbe l’accesso libero e gratuito ai propri residenti, in tutte le altre località balneari il modello è quello o di chiudere le spiagge libere o di darle ai privati in concessione, facendo pagare a prezzi agevolati i residenti, in questo caso si estenderebbe un modello pubblico-privato, valido solo quest’anno, con l’uso gratuito ai cittadini senza limiti e una percentuale minima, il venti per cento, dove potrebbero accedere esterni a prezzo agevolato se sulla spiaggia libera o altrimenti sullo stabilimento balneare, sarebbero garantiti servizi igienici e doccia forniti dai privati e sulla spiaggia grande anche dal Comune. Al momento è il modello che maggiormente agevola i residenti, a Meta, Sorrento e altre località hanno già stabilito che la spiaggia libera non sarà garantita neanche ai residenti. I tempi? Difficile fare previsioni, ci vogliono giorni per montare gli stabilimenti balneari a Fornillo, all’Incanto bisogna attivare le procedure , quindi non prima di inizio giugno, crediamo che un giorno simbolo possa essere quello del nostro Santo Patrono, San Vito. Se Positanonews può azzardare una previsione crediamo che per il 15 giugno, ma anche prima, saremo pronti per affrontare l’estate al meglio, già ora si vedono i primi segni.. “Voglio dare a tutti i cittadini la possibilità di potersi godere il mare”