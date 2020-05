Positano. Il post di Giuseppe Fiorentino dal Cotugno di Napoli ” Lasciamo un pezzo della nostra vita vissuta con grande intensità e tensione. Li l’animo giovane di tutto il personale è stata l’arma vincente, la continua voglia di fare cose senza avvertite la stanchezza ne il pericolo. Lasciamo il mitico ormai g1 e g2 per spostarci a g3 e g4. Rimarrà sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti. Andiamo avanti con la forza e la silenziosità che ci hanno contraddistinto, la stessa del nostro nemico. Noi abbiamo un vantaggio. Il nostro cuore”. Il dottor Fiorentino, orgoglio della perla della Costiera amalfitana, comunica così la fine, almeno per ora, dell’emergenza coronavirus covid-19, per quanto riguarda i settori aperti al Cotugno per questo scopo, al momento, fortunantamente, vuoti.