Positano, grande solidarietà dei cittadini: raccolti i soldi per l’intervento di Gioia!

Positano, Costiera amalfitana. Dopo l’appello di Jada Amendola lanciato al Positanonews TG del 13 maggio 2020, la notizia si è diffusa a macchia d’olio su tutti blog e pagine Facebook, rispondendo al grido d’aiuto per salvare Gioia, il tanto amato amico a 4 zampe della Spiaggia Grande di Positano. Domani Gioia sarà sottoposta all’intervento per ristabilire una frattura al crociato e, grazie al cuore dei positanesi – ma non solo -, si potranno sostenere le spese di circa 1200 euro. In pochi giorni sono stati raccolti 1500 euro e, come dice Jada, tutto ciò che è di più verrà utilizzato per il cibo e per eventuali altre cure. Avete reso tutto ciò possibile nonostante il periodo brutto che stiamo attraversando, provando a cambiare la vita di Gioia.

Con questo vorrei ringraziare davvero tutte le persone che hanno collaborato – scrive Jada sui social – . Insieme si può. Ora incrociamo le dita per domani. Grazie soprattutto ad Alessandro Amabile e a tutta la sua famiglia per averla accolta e occuparsi di lei durante la degenza!

Non ci resta che augurare buona fortuna a Gioia per l’intervento, siamo tutti in attesa di rivederla presto in Spiaggia Grande.