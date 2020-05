Positano. Gli auguri alle mamme da parte dei Carabinieri. In occasione della giornata di festa di quest’oggi, anche i Carabinieri di Positano, in Costiera Amalfitana, hanno avuto un pensiero speciale per tutte le mamme.

Dalla Costiera Amalfitana possa giungere a tutte le mamme un augurio in occasione della loro festa.