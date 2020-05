A Positano gli agenti municipali controllano i bagnanti

La situazione è sotto continuo monitoraggio a Positano, con l’inizio della Fase 2. Nella giornata di oggi ci sono stati controlli da parte degli agenti della Polizia Municipale sui bagnanti che si trovavano sugli arenili positanesi. In questa fase di gestione di emergenza, anche le modalità e i comportamenti da adottare quando si va a mare sono poco chiari: insieme alla possibilità di fare attività fisica lontano da casa, da lunedì è possibile fare il bagno nel proprio comune di residenza.

Anche se il Dpcm del 26 aprile non parla espressamente di bagno al mare, il Governo aveva precisato che era possibile per coloro che abitano in luoghi lacustri, fluviali o marini è contemplata la possibilità di effettuare il bagno, purché individualmente e rispettando la distanza da altre persone. Sono assolutamente da evitare forme di assembramento ed è vietato prendere il sole per la cosiddetta tintarella e trattenersi ad interloquire con altre persone.