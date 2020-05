Positano. Giuseppe Guida “Ristoratori responsabili, vanno apprezzati perchè vogliono aprire in sicurezza con le regole certe e chiare”

Positano ( Salerno ). Ristoranti ancora chiusi nella perla della Costiera amalfitana, almeno fino al 3 giugno, e salvo le eccezioni di C’era una volta e la Taverna del Leone, aperti per il delivery e l’asporto , sulla scia di Positano anche Ravello, mentre ad Amalfi e Praiano ci sono stati ristoranti aperti, come pure nella vicina Penisola sorrentina , a Piano di Sorrento tutti, a Marina del Cantone nel week end pienoni fino all’inverosimile di clienti come se fosse ferragosto. Allora che succede? Che i clienti visto che qui è tutto chiuso vanno altrove. Qualcuno accusa anche il Comune di Positano, l’assessore Giuseppe Guida , sentito da Positanonews, esprime il suo parere “Le norme sono molto stringenti, se vanno interpetrate letteralmente danno delle responsabilità eccessive ai ristoratori e agli operatori del turismo in genere , la Regione Campania in questo non è andata molto incontro alle loro esigenze, ma di fronte a tali normi stringenti i ristoratori e gli operatori positanesi vanno apprezzati perchè vogliono aprire in sicurezza con le regole certe e chiare, offrire un servizio migliore, garantire la salute dei propri clienti e dei propri dipendenti al massimo, questa prudenza è giustificata dal rigore con il quale saranno costretti ad operare, poi non dimentichiamo che Positano è un paese molto delicato e sotto i riflettori.” Ma quando avranno queste certezze? “Le certezze purtroppo il Governo e la Regione non le stanno dando, anzi continuano a cambiare disposizioni. Occorre esentare dalle responsabilità covid ove non vi sia colpa davvero grave o dolo, occorre avere anche maggiori chiarimenti dall’ASL. Il problema permane sopratutto se all’interno del locale vi possa essere un caso, ma per fortuna pare il coronavirus covid-19 si stia contenendo, da noi vi è stata massima attenzione dai cittadini, siamo covid free, ed è giusto usare la massima attenzione” . Alberghi cominciano ad aprire e ci sono prenotazioni, mancano bar e servizi, bisogna ragionare in termini di ripartenza “Ed è quello che si sta facendo, gli incontri sono continui. E questo virus ha portato qualcosa di buono nel paese, gli operatori che ragionano associati, dai ristoratori , agli alberghi, ma anche con gli stabilimenti balneari c’è un dialogo in questo momento di crisi affinchè l’unione faccia la forza, mettere da parte le polemiche e i contrasti e divisioni è doveroso se vogliamo superare questo momento, e vedo che gli imprenditori lo stanno facendo, questo è molto positivo e mi da ottimismo per il futuro. Ce la faremo, Positano si sta dimostrando una meta molto attrattiva, dar sicurezza ai cittadini e agli ospiti è il nostro principale obiettivo”