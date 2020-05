Positano. Giuseppe Guida “Al 2021 il saldo TARI, Comune vicino ai cittadini”

Positano, Costiera amalfitana. Intervento dell’assessore al bilancio Giuseppe Guida “L’amministrazione comunale di Positano, in questo clima di difficoltà sociale ed economica, aggravata anche da un Stato centrale incapace di dare risposte concrete, mette in atto misure adeguate a favore delle famiglie e delle imprese:

nella giunta comunale di oggi è stata approvata una misura tangibile attraverso la quale si è provveduto a posticipare l’incombente scadenza della TARI (Tassa sui rifiuti) del 16/06/20 p.v .

Il rinvio permetterà ai cittadini e alle aziende di rateizzare l’esborso a partire dal mese di settembre, ma soprattutto, si è deciso di rinviare all’anno 2021 il saldo della TARI pari al 25% del dovuto.

Nei prossimi giorni ci batteremo affinché siano riconosciuti ai Comuni gli opportuni trasferimenti per poter incidere anche sulla determinazione delle tariffe a favore delle utenze domestiche bisognose e delle utenze non domestiche colpite dai provvedimenti di chiusura delle attività.

Intanto, nella scorsa Finanziaria il Governo ha abrogato la TASI inglobandola nell’IMU: l’ennesima presa in giro a discapito degli ITALIANI!!!

Orgogliosi di non aver mai fatto pagare ai nostri cittadini questo balzello!!!”