Positano. Giornata mondiale della Croce Rossa, la Torre di Fornillo si illumina in omaggio ai volontari

Positano ( Salerno ) . Giornata mondiale della Croce Rossa, la Torre di Fornillo si illumina in omaggio ai volontari. Come abbiamo annunciato questa mattina la perla della Costiera amalfitana avrebbe omaggiato con l’illuminazione della Torre di Fornillo, che è stata del grande artista e scrittore Gilberto Clavel, i volontari del soccorso, molto attivi in Costa d’ Amalfi.

Ecco gli scatti di Fabio Fusco con un post

Giornata Mondiale della Croce Rossa 💗

Si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa🥰

Daniele omaggia 🚑con la sua illuminazione la Torre Clavel

Grazie sempre😘