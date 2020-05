Positano . Gianni Menichetti, poeta e homo ecologicus

Positano ( Salerno ) . Gianni Menichetti, poeta e homo ecologicus

Positano, Costiera amalfitana . E’ passato un anno dalla mia prima visita a Gianni Menichetti, poeta e artista che vive da eremita nel Vallone Porto di Positano. Mi sono arrampicato fino alla “Pagoda” grazie a Claudio d’Esposito, che mi ha fatto da guida, se no mi sarei perso, senza parlare poi dei 20 cani che del sottoscritto non conoscevano l’odore e aggiungeteci che sono gattolico praticante, gli sarei stato antipatico, come dire, a pelo! C’è anche la volpe, non credo quella della compianta Vali Myers, genius loci di questo Paradiso, ma deve essere sicuramente qualche nipote di quella magnifica che la pittrice visionaria australiana portava sempre con sé. A Gianni l’estate scorsa regalai “La fine della fine della Terra” di Jonathan Franzen, pensando a tutto quello che ci è capitato adesso: mi vengono i brividi. La prossima volta che lo incontrerò gli regalerò “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” del grande Sepùlveda. “Nessuno riesce a legare un tuono e nessuno riesce ad appropriarsi dei cieli dell’altro nel momento dell’abbandono”, scrive Luis, e io e Gianni ci capiremo al volo. Che cosa ha rappresentato il coronavirus per uno che vive fuori dal mondo? Beh è in una delle sue poesie la risposta: Risorgendo dalle mie stesse ceneri, / mentre apro gli occhi ad un nuovo giorno/ che vuole bruciare sulla pira dei miei sogni./ È così difficile indossare nuovamente i miei arti terreni/ sono ancora bagnati di rugiada / di sonno mai profondo di una bestia cacciata. / Scruto gli orizzonti vicini / e temo per la mia tana / così piena di ombra e odori di animali, / temo il deserto umano / il cui bacio è il bacio della morte. La poesia s’intitola “Ruah” la traduzione dall’inglese (Gianni scrive in inglese) è azzardo del sottoscritto. Il Vallone Porto di Positano è un paradiso perduto (rubando le parole a John Milton). Salendo su in cima, la vegetazione declina tutte le possibili sfumature del verde sposa l’azzurro del cielo come neanche il genio di Monet saprebbe immaginare. L’aria è salubre come l’acqua delle sorgenti, come del resto è quella della lussuosa Positano (zero contagi, perché assai poche sono le famigerate polveri sottili in questi luoghi, e non mi stancherò mai di raccomandare agli amministratori pubblici di curare e salvaguardare tutto questo. La ripartenza economica deve avere radici ben salde in questi pregi, e mi rivolgo anche a albergatori e operatori economici: giardini, alberi, piante devono essere curati come uno dei beni più preziosi della città. Fate di Positano un’oasi verde, e pretendete il rispetto del vostro territorio. Un ambiente sano, non inquinato, vi ripagherà sempre e sarà il vostro fiore all’occhiello. “Aveva sentito dire spesso che con gli anni arriva la saggezza, e aveva aspettato, fiducioso, che questa saggezza gli desse quello che più desiderava: la capacità di guidare la direzione”, è ancora il vecchio Antonio José Bolívar Proaño di Sepùlveda a parlare, e suggerirci la strada maestra per uscire dalla trappola del covid_19. Gianni Menichetti rappresenta l’homo ecologicus per eccellenza, come l’avrebbe definito Nicholas Georgescu-Roegen se lo avesse conosciuto e a tutto questo, Kozo Mayumi aggiungerebbe “dal pensiero non convenzionale”. Gianni resta il miglior custode che il Vallone Porto di Positano possa desiderare. Un uomo di cui la Natura non avverte la presenza perché è parte dell’ecosistema, non è un virus, un parassita, è uno dei suoi favolosi e delicati ingranaggi.

Luigi De Rosa