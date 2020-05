A Positano è già ripresa: si lavora sulla pavimentazione di Piazza dei Mulini

C’è già aria di ripresa, di voler reagire a questi mesi di lockdown a Positano. Come abbiamo documentato attraverso nostre immagini, la Fase 2 ha portato a riprendere i lavori per la pavimentazione di Piazza dei Mulini. C’è grande fermento, con operai e macchine che proseguono nel restyling e la sistemazione del cuore pulsante di Positano, punto di riferimento e centro delle principali kermesse positanesi. Certo fa un po’ strano non poter vedere di questi tempi gruppi di turisti che visitano le caratteristiche boutique della Moda Positano, ma il nostro paese tornerà a riaccogliere con maggior vigore e bellezza, le tante persone desiderose di trascorrere momenti felici in Costiera Amalfitana.