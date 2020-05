Positano, Gabriele Rispoli è il presidente della neonata “Associazione Ristoranti Positano” – ESCLUSIVA

Gabriele Rispoli è il presidente dell’Associazione Ristoranti Positano. La neonata associazione è sorta grazie a due promotori d’eccezione: Giuseppe Russo, titolare di Chez Black e la Rada e Ornella Amitrano, titolare dei ristoranti Bruno e La Cambusa. Prima della sua istituzione, i ristoratori hanno firmato il protocollo della Fipe per la prevenzione dal Covid-19 nelle aziende del comparto della ristorazione, a tutela dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori, presentato al governatore Vincenzo De Luca in un incontro in Regione Campania, per la collaborazione con la Task Force diretta dallo chef Gennaro Esposito.

L’associazione ha eletto un direttivo provvisorio, che sarà da rieleggere a fine emergenza, quindi appena si ha la possibilità di convocare l’Assemblea. Per la guida dell’Associazione Ristoranti Positano è stato designato Gabriele Rispoli, patron dell’Hotel Villa Gambrisa, mentre il vicepresidente è Salvatore Barba del ristorante Il Ritrovo. La duplice carica di tesoriere e segretario è ricoperta invece dal patron de Le Tre Sorelle, Luigi Pisacane. I consiglieri dell’associazione, oltre ai già citati Giuseppe Russo e Ornella Amitrano, sono Giuseppe Barba (La Tagliata), Renzo D’Avanzo (Next 2), Tanina Vanacore (Casa Bottega), Giuseppe Guida (La Taverna del Leone), Sonia Cannavacciuolo (Il Capitano), Rodrigo Cinque (Il Mediterraneo), Luigi Fiorentino (Capricci) e Raffaele Mandara (Casa Mele, Il Rifugio dei Mele, Il Grottino Azzurro, Valle dei Mulini)

Questa nuova realtà invita i ristoratori di Positano ad aderire e iscriversi all’ “Associazione Ristoranti Positano”, inviando una mail all’indirizzo associazione.ristorante.positano@gmail.com , specificando: Cognome, Nome e il nome del Ristorante. L’associazione è aperta a chiarimenti circa lo Statuto e l’Atto Costitutivo.