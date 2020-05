Positano. Fitti cari e negozi vuoti, arrivano i primi recessi. Marrone “cento aziende in locali in affitto, alcune a rischio chiusura” Un momento di crisi economica grave per la perla della costiera amalfitana a causa del lockdown dovuto dal coronavirus covid-19 e la lentezza ed incertezza sulla riapertura di una fase 2 che comincia nella confusione senza prospettive chiare . Così basta un post dell’ex sindaco di Positano Domenico Marrone : cento aziende commerciali esercitano in locali in affitto. Con l’emergenza covid arrivano i primi recessi e alcune sono a rischio chiusura.

Cosa succederà? Al momento ci sono alcune richieste di rimodulare i fitti, quelli di Positano sono fra i più cari della Campania se non d’ Italia, vista la sua attrattiva turistica , ma con nessun turista in giro quest’anno è stato praticamente bruciato. Un anno di sole perdite, che colpirà sopratutto le fasce più deboli ed i lavoratori stagionali.

