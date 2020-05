Positano i fiorai in ginocchio “Doveva essere un boom, con un più 30%. Un disastro che coinvolge anche altre categorie” . Avremmo dovuto sentire in trasmissione anche i rappresentati del settore dei fiorai, con l’intervento straordinario dei sindaci di Positano per la conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi, e di Massa Lubrense per quella della Penisola sorrentina, con il primo cittadino di Piano di Sorrento e Suita Carrano wedding planner di Ravello. Parlando della perla della Costiera amalfitana abbiamo ascoltato i responsabili delle due aziende “Posaflora” di Rianna e la “Floragarden” di Stinga. Aziende che si sono evolute anche grazie al florido giro del wedding, che porta un indotto dove lavorano in tanti, insomma economia sul territorio, i fiorai in particolare a volte sono essi stessi organizzatori eventi, eventi andati, purtroppo, in fumo. Cosa è successo con le misure del coronavirus covid-19 ? “E’ stato un disastro – ci dice Antonino Rianna della Posaflora -, non solo per noi. I matrimoni erano in crescita vertiginosa ora ci troviamo a dover coprire i rimborsi, ma è tutto l’indotto degli eventi che è crollato e fa crollare il lavoro anche di altre categorie, come quelle dei fotografi , per esempio. Non ci sono parole è un anno da dimenticare” “Purtroppo quest’anno non sarà come il 2019 Il 2020 si pronosticava un elevato boom di eventi + 30% Ahimè non sarà così – dice Giuseppe Stinga della Floragarden – , Per ora sono appesi il 10% per Settembre / Ottobre 2019 Altro 35% slittato al 2021 Il restante 65% annullato e rimborsato Una perdita irreparabile sopratutto x il personale che resterà in cassa integrazione Confidiamo negli aiuti economici per le piccole aziende, sopratutto per gli stagionali “. Una situazione disastrosa senza aiuti dalla Regione Campania e dallo Stato, come ha detto pure Suita Carrano.