Positano, Enzo D’Elia: “Siete colonna portante dell’informazione, vicino al vostro paese. Ripartiremo dalla cultura”

Enzo D’Elia patron della manifestazione Mare, Sole e Cultura a Positano, ringrazia Positanonews per l’importante contributo che sta fornendo per l’informazione al territorio positanese e l’intera Costiera Amalfitana. Siamo onorati di ricevere i complimenti da una figura di grande spessore come Enzo, che ha portato a Positano personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. “Vi ringraziamo per quello che state facendo per il paese, per Positano, per la Costiera Amalfitana, che siete vicino agli operatori turistici che non riescono ad aprire e che stanno in difficoltà. Grazie per il lavoro che state svolgendo” – ha detto D’Elia, che ha contattato il direttore Michele Cinque.

“Come nel 1992, abbiamo cominciato con la rassegna di “Mare, Sole e Cultura”, anche in questo caso si ricomincerà dalla cultura – ha aggiunto il fondatore dell’Agenzia Letteraria Delia – Anche quest’anno, ci sarà un nuovo programma, dopo 28 anni non ci fermeremo. Se non possiamo portarlo avanti fisicamente, ci affideremo allo streaming.”

D’Elia è poi tornato sull’attività svolta da Positanonews in questi ultimi mesi: “Non vi siete mai fermati in questa emergenza coronavirus, siete stati sempre vicino a Positano e ai positanesi con i vostri servizi di informazione. Siete sempre stati sul territorio”. Il patron di Mare, Sole e Cultura ha apprezzato particolarmente il format del TG con le interviste dalla vocazione internazionale, dalla passione che traspare dal modo di fare informazione di Positanonews.

Mare, Sole e Cultura naque infatti proprio negli anni a ridosso della prima Guerra del Golfo, quando il settore turistico fu segnato da una profonda crisi economica, così anche Positano. Con il giornale, dando voce ai tanti imprenditori e lavoratori, si sta rivivendo quel periodo, guardando soprattutto alla ripresa delle attività economiche. La kermesse estiva, voluta da D’Elia con l’allora sindaco Salvatore Attanasio, consentì a Positano di far parte delle Città del Libro, il progetto sostenuto dal Centro per il Libro e la Lettura, dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani. (Foto Massimo Capodanno)