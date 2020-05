Positano. L’attore Giuseppe Rispoli ci ha fatto compagnia durante la lunga quarantena con la sua arte raccontandoci tantissime favole da lui ideate ed interpretate con la bravura che lo contraddistingue. Ci ha fatto sorridere, riflettere, commuovere ed ha reso un po’ più colorato un periodo buio e difficile. Ci ha fatto sentire meno soli con le sue storie ambientate in “un paese vasat ro sole e do mare”, la sua amata Positano che porta nel cuore pur vivendo lontano. Ed ora Giuseppe ha voluto raccogliere le sue favole in memoria di una quarantena nel libro “Favolemia – Favole in memoria di una quarentena”, un titolo che gioca con la parola pandemia trasformandola in qualcosa di più dolce legandola alla fantasia che solo le favole sanno regalare. Il libro è stato autoprodotto dall’autore e, quindi, non si troverà nelle librerie ma bisognerà rivolgersi a Giuseppe per poter ottenere la propria copia. Sarà un modo per ricordarci quello che abbiamo vissuto, per non dimenticare. Ma grazie alla lettura delle sue favole ripercorreremo la quarantena con una luce diversa, una luce di speranza. Grazie Giuseppe per tutto quello che ci hai regalato nelle lunghe giornate trascorse in casa e grazie per aver messo queste emozioni nero su bianco in modo che non vadano perse.