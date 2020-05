Positano, due ristoranti aperti: riparte “C’era Una Volta” vicino alla Chiesa Nuova

Positano, sono in due le attività ristorative aperte nella città verticale, riparte anche il ristorante C’era Una Volta. Si tratta del primo ristorante in ingresso a Positano, sulla destra, e si trova nei pressi della Chiesa Nuova, nel cuore pulsante di Positano e con vista mare.

Un luogo di luminosa bellezza, incastonato come una pietra preziosa nella maestosa Costiera Amalfitana. Il ristorante con specialità di pesce è meta ideale per chi ama gustare le deliziose pietanze della cucina tipica positanese: non solo pesce quindi, ma anche carni, affettati, formaggi, mozzarella e, ovviamente, la deliziosa pizza napoletana, preparata con il massimo rispetto delle norme anti contagio (foto di copertina scattata prima della pandemia covid-19).

Per ora, purtroppo, non si potrà godere delle meraviglie che offre la location di questo ristorante, ma presto il cordialissimo staff di C’era Una Volta sarà pronto ad accoglierci tutti, anche se a distanza di sicurezza.

Da Positanonews va un grosso in bocca al lupo al team di C’era Una Volta, ed a tutte le\ attività promotrici della ripresa economica e gastronomica in Costiera amalfitana.

Via Marconi 127 – 84017 Positano (SA)

Tel: +39 089 811930 | +39 333 2822845 | info@positanoceraunavolta.com

Foto pre Covid