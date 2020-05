Positano. Domenico Marrone torna all’attacco sul PUC “Si intende scaricare le responsabilità”

Positano, Costiera amalfitana. Dopo lo scontro a suon di post su Facebook questa notte, l’ex sindaco Domenico Marrone è tornato all’attacco con un nuovo post sul PUC ( Piano Urbanistico Comunale ) pubblicando una missiva della Regione Campania .

Bugie e verita’

Questa e’ la lettera inviata dalla Regione Campania ai Comuni che non hanno ancora approvato il Puc.

Prima di adottare Piano, il Comune deve coinvolgere i cittadini e le Associazioni.

E’ chiaro l’intento: scaricare sui prossimi Amministratori la responsabilita’ di elaborare il

Puc.

Una scelta coraggiosa!

Questo era il post di ieri

Il Comune di Positano a rischio commissariamento per la mancata adozione del Puc (Piano Urbanistico Comunale).

A Positano è purtroppo probabile un commissariamento da parte della Regione Campania per la mancata adozione del Puc.

Se non verra’ approvato almeno il preliminare entro settembre 2020 arriverà’ il commissario.

Nonostante le diffide arrivate dalla Regione Campania nel corso del 2019, il Comune di Positano e’ stato inadempiente.

Dopo aver presentato le tavole cartografiche del Nuovo Puc durante l’ultima campagna elettorale e ingannato i cittadini su improbabili cambiamenti, l’amministrazione comunale ha fatto poi cadere tutto nel dimenticatoio ed e’ stata costretta a chiedere continue proroghe del vecchio Piano Regolatore approvato dalle amministrazioni precedenti e sempre contestato dagli attuali amministratori.

Il Commissariamento del Comune sarebbe una sciagura per Positano: oltre ad essere espropriato delle sue competenze, si tornerebbe ai vincoli del Put, ovvero alla paralisi urbanistic

In allegato il botta e risposta fra Marrone e il sindaco di Positano Michele De Lucia