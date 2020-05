Positano. Domenico Marrone attacca l’amministrazione De Lucia , prove per una candidatura? I possibili retroscena

Positano ( Salerno ) . Domenico Marrone attacca l’amministrazione De Lucia , prove per una candidatura? I possibili retroscena . “In questo momento Positano avrebbe bisogno di una classe politica che abbia idee e programmi per far rialzare l’economia da una crisi durissima, per aiutare le famiglie, per aiutare gli stagionali senza lavoro. L’ attuale classe dirigente locale sa solo navigare ai livelli piu’ bassi della politica.” Questo è uno degli ultimi post, poi quello sulla intitolazione della piazza antistante la scuola a Fornillo a Michele Caldiero, grande e indimenticato imprenditore e stilista, fra i primi della Moda Positano , poi sulla richiesta di rendering al progetto dell’ascensore per il cimitero di Liparlati con parcheggio perchè ritenuto impattante , i lavori della segnaletica che farebbero perdere posti auto “”Nuova” segnalatica stradale a Positano: tutto come prima! Una occasione persa per dare piu’ spazio alla vivibilita’ e alla sostenibilita’ per cittadini e turisti; per dare a tutti maggiore spazio per passeggiare rispettando il distanziamento sociale ancora necessario”. Al momento è l’unica voce critica nella perla della Costiera amalfitana, Luca Vespoli, capogruppo dell’opposizione, che abbiamo intervistato, ha detto in diretta che preferisce intervenire come imprenditore e non come politico ritenendo che l’esperienza è finita. Quali retroscena nella cittadina della Costa d’ Amalfi? A momento non si capisce se vi sarà un dialogo con Lorenzo Cinque, se Marrone chiederà delle garanzie, essendosi scottato in precedenza, se interviene solo come libero cittadino politico sui generis come dice sempre, è impegnato fra Sorrento, dove ha una boutique, e Roma, anche la sua vocazione artistica, un ritorno possibile ma non certo, sempre negato finora. Ma la partita è aperta…