Positano. Domani apre l’Incanto il primo stabilimento della perla della Costiera Amalfitana . Domani, in data sabato 30 maggio 2020, riapre lo stabilimento “L’Incanto” di Positano, il primo di tutta la Costiera Amalfitana. Munito di termoscanner all’ingresso, i bagnanti dovranno eseguire la misurazione della temperatura per poter entrare, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C. I lettini sono già stati posizionati, in maniera tale da garantire la distanza necessaria.Gli utenti dovranno indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento, che avverranno in luoghi diversi, già predisposti. Per favorire un accesso contingentato, l’accesso avverrà con prenotazione. Ma considerata l’affluenza ancora non eccessiva e l’ampiezza dello stabilimento balneare non ci saranno problemi a trovare posti e farsi un bagno tranquillamente. “Ci siamo organizzati per offrire un servizio – dice l’imprenditore Lulù Fiorentino -, problemi di posti non ne abbiamo, anzi. Abbiamo deciso di dare un servizio agli ospiti che arrivano a Positano, ci sarà accoglienza, i lettini ben distanziati , docce, servizi e tutto quanto necessario”. L’Incanto è riuscito a ripartire in tempi record, per farlo ha assunto 25 dipendenti ( un quarto di quelli che normalmente occupa al momento) che sono al lavoro da stamattina e domani saranno operativi. Almeno c’è un servizio efficiente di qualità nella tipologia di Positano.