Positano. Dolore per la scomparsa di Pia Cappiello in Rispoli

Positano , Costiera amalfitana. Dolore per la scomparsa di Agnese (conosciuta come Pia) Cappiello in Rispoli. A dare la notizia della scomparsa di Pia Rispoli, nata nel ’59, sono le figlie Linda ed Elena, pubblicando una bellissima foto ricordo della donna, seduta in barca.

Pina fa parte della storica famiglia di imprenditori balneari di Fornillo, poi la ricordiamo quando vendeva oggettistica e opere d’arte per la Via dei Mulini , ricordiamo il suo sorriso, la sua bontà d’animo.

Sorrideva sempre, anche nella sofferenza, non era mai triste, aveva un gran cuore, davvero una bella e cara persona che tutti volevamo bene in Via Boscariello.

La redazione di Positanonews si unisce all’immenso cordoglio, e porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia tutta per questa grave perdita. Ora Pia girerà libera e felice in barca nel mare del paradiso.

I funerali saranno celebrati in forma privata nel Cimitero di Positano